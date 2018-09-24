В городе Березняки Пермского края несколько мужчин устроили драку в магазине "Пятерочка" возле кассы, в ходе которой один из них достал пистолет. Инцидент спровоцировала женщина с ребенком. Персонал "Пятёрочки" запер в морозилке подростка

Она нелицеприятно выразилась о группе молодых людей у кассы. К покупательнице подошел супруг, завязалась потасовка. Отец семейства начал стрельбу, ранив одного из оппонентов. При этом в дальнейшем он не забыл оплатить покупки.