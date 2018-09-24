Школьник, схулиганив, убил подростка сыром

В Лондоне прошло заседание суда по результатам расследования смерти школьника, который умер из-за сыра, который ему засунул за шиворот другой подросток. У 13-летнего мальчика была аллергия на некоторые продукты.

Как только сыр прикоснулся к коже, началась реакция, пишет издание The Times. Когда прибыла скорая помощь, школьник с трудом мог дышать. Все усилия медиков ни к чему не привели. В клинике школьник так и не пришел в сознание и умер через десять дней.