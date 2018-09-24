В Челябинской области ищут вандалов, погасивших Вечный огонь

Сотрудники правоохранительных органов занимаются установлением личности злоумышленников, которые поздно вечером в воскресенье потушили Вечный огонь в городе Коркино Челябинской области.

Неизвестные залили водой Вечный огонь на Комсомольской площади. Инцидент произошел около 23 часов. Очевидцы произошедшего вызвали полицию и службу газа.

Пламя Вечного огня вновь загорелось менее, чем через полчаса. Полиция ищет подозреваемых, изучая имеющееся в ее распоряжении видео с места происшествия.