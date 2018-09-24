В Кузбассе подросток упал с железнодорожного моста при попытке сделать селфи

В Кузбассе подросток сорвался с опоры железнодорожного моста при попытке сделать селфи. Соответствующую информацию в понедельник, 24 сентября, предоставили в главке МВД по Кемеровской области.

Происшествие случилось в поселке Казанково. 13-летний школьник забрался на железнодорожный мост через реку Ускат. В какой-то момент мальчик захотел сделать фотографию, случайно задел провод и упал, передает сегодня РИА "Новости". Известно, что подросток получил травму головы.

Школьник не хотел, чтобы его ругали родители, поэтому рассказал им, что его избили неизвестные. Впоследствии, однако, правда была раскрыта.