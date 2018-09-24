В ходе ДТП с грузовиком в Саратовской области погибли пять человек

В городе Балаково, расположенном в Саратовской области, утром в понедельник, 24 сентября, произошло ДТП с участием легкового автомобиля и "Газели". В результате аварии погибли пять человек.

Начальник областной службы спасения Юрий Юрин отметил, что происшествие случилось неподалеку от завода "Северсталь". Известно, что все погибшие оказались зажаты в легковушке.

Как сообщает РИА "Новости", в грузовой машине пострадал водитель, которого удалось вытащить из салона. В настоящий момент он находится в медицинском учреждении.

Специалисты устанавливают все обстоятельства аварии.