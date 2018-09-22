Девушка упала под поезд на станции метро в Москве, она погибла

На станции столичного метро "Улица Академика Янгеля" сегодня вечером погибла 22-летняя москвичка. Трагедия произошла около 19:55. Девушка упала на рельсы перед подходящим к станции поездом.

Машинист экстренно затормозил, но упавшую это уже спасти не могло. Что послужило причиной падения - не известно, проводится проверка. Правоохранители смотрят записи камер видеонаблюдения. Полицейские опросили очевидцев трагедии, а также машиниста электропоезда. Предварительно, девушка прыгнула сама.

На движение поездов метрополитена происшествие не повлияло.