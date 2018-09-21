Полиция Таиланда расследует странную гибель туристки
21 сентября 2018, 19:53 [ «Аргументы Недели» ]
Путешественница из Китая погибла в национальном парке Таиланда. Ее обнаружили на площадке между первым и вторым уровнем семиуровневого водопада Тхон Нга Чанг практически без одежды.
На женщине была только футболка, а сумку с документами и с одеждой китаянки полицейские нашли позднее в мусорном баке.
Очевидцы, в их числе таксист, который привез женщину в национальный парк 19 сентября из города Сонгкла, утверждают, что гражданка Китая путешествовала в одиночестве. Ее тело отправлено на экспертизу, после чего полиция уже будет делать выводы о причинах ее смерти.
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