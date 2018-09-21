Под Иркутском с рельсов сошли десять вагонов грузового поезда
21 сентября 2018, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня утром стало известно, что десять вагонов грузового поезда сошли с рельсов под Иркутском. Согласно последней информации управления МЧС по региону, в ходе случившегося никто не пострадал.
Происшествие случилось утром на перегоне "Слюдянка-2 — Ангасолка", когда поезд двигался в сторону Иркутска. Как сообщает в пятницу, 21 сентября, портал Газета.Ru, на место происшествия незамедлительно выехал восстановительный состав с бригадой специалистов.
Кроме того, в точку, где с рельсов сошли вагоны, в настоящий момент направляются оперативные группы пожарно-спасательного гарнизона и управления МЧС по региону.
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