Опубликованы видео беспорядков в Кабардино-Балкарии
19 сентября 2018, 22:47 [ «Аргументы Недели» ]
Опубликовано видео беспорядков в селе Кенделен в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Столкновения произошли после того, как местные жители остановили участников конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы.
Как отметили в следственном управлении СК по Кабардино-Балкарии, зачинщики беспорядков пытались спровоцировать конфликт, размещая в соцсетях "недостоверную информацию о происходящем" и возбуждая вражду по национальному признаку.
В столице Кабардино-Балкарии на улицы вышлю люди, возмущенные межнациональным конфликтом в селе Кенделен. Видео опубликовано в инстаграмме пользователем karachay_and_malkar. Участники митинга в Нальчике потребовали от властей разобраться в конфликте.
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