Опубликованы видео беспорядков в Кабардино-Балкарии

Опубликовано видео беспорядков в селе Кенделен в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Столкновения произошли после того, как местные жители остановили участников конного похода в честь 310-летия Канжальской битвы.

Как отметили в следственном управлении СК по Кабардино-Балкарии, зачинщики беспорядков пытались спровоцировать конфликт, размещая в соцсетях "недостоверную информацию о происходящем" и возбуждая вражду по национальному признаку.

В столице Кабардино-Балкарии на улицы вышлю люди, возмущенные межнациональным конфликтом в селе Кенделен. Видео опубликовано в инстаграмме пользователем karachay_and_malkar. Участники митинга в Нальчике потребовали от властей разобраться в конфликте.