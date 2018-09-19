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Опубликованы видео с места крушения МиГ-31 в Нижегородской области
19 сентября 2018, 22:05 [ «Аргументы Недели» ]
В Сети появились видеозаписи с места падения истребителя МиГ-31 в Нижегородской области. Самолет упал в лесу районе города Кулебаки и после крушения полностью сгорел, летчики успели своевременно катапультироваться.
На одном из видео видны горящие обломки самолета. На другом МиГ-31 тушат пожарные. Причиной аварии стала техническая неисправность.
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