Опубликованы видео с места крушения МиГ-31 в Нижегородской области

В Сети появились видеозаписи с места падения истребителя МиГ-31 в Нижегородской области. Самолет упал в лесу районе города Кулебаки и после крушения полностью сгорел, летчики успели своевременно катапультироваться. МиГ-31 разбился в Нижегородской области

На одном из видео видны горящие обломки самолета. На другом МиГ-31 тушат пожарные. Причиной аварии стала техническая неисправность.