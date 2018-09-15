Трое боевиков ликвидированы в Дагестане

В республике Дагестан неподалеку от селения Талги в рамках контртеррористической операции были ликвидированы трое боевиков. Режим КТО был объявлен в Буйнакском и Карабудахкентском районах ранее сегодня.

Данные о ликвидации боевиков утром в субботу, 15 сентября, предоставили в информационном центре Национального антитеррористического комитета, передает ТАСС.

Известно, что группа преступников была обнаружена в лесу в рамках поисковых мероприятий. Боевикам предложили сдаться, однако они не стали вести переговоры и открыли огонь из автоматов. Впоследствии сотрудники спецназа ФСБ России смогли их нейтрализовать.