Режим КТО введен в двух районах Дагестана

Утром в субботу, 15 сентября, сразу в двух районах Дагестана был введен режим контртеррористической операции. Соответствующую информацию предоставили сегодня в оперативном штабе по республике.

Решение о введении правового режима КТО на отдельном участке территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана было принято в 5.00 по московскому времени начальником Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации, передает РИА "Новости".

Представитель оперативного штаба отметил, что в вышеуказанных районах в настоящий момент ведется активный поиск боевиков и их пособников.