Режим КТО введен в двух районах Дагестана
15 сентября 2018, 08:32 [ «Аргументы Недели» ]
Утром в субботу, 15 сентября, сразу в двух районах Дагестана был введен режим контртеррористической операции. Соответствующую информацию предоставили сегодня в оперативном штабе по республике.
Решение о введении правового режима КТО на отдельном участке территории Буйнакского и Карабудахкентского районов Дагестана было принято в 5.00 по московскому времени начальником Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации, передает РИА "Новости".
Представитель оперативного штаба отметил, что в вышеуказанных районах в настоящий момент ведется активный поиск боевиков и их пособников.
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