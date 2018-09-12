Внедорожник протаранил толпу в Китае, трое погибших

Три человека погибли, еще 43 получили травмы в результате наезда внедорожника Land Rover на толпу в китайском городе Хэнъян в провинции Хунань. Очевидцы публикуют видео происшествия в социальных сетях.

Инцидент произошел сегодня вечером, когда большинство жителей города собрались на площади, чтобы погулять и потанцевать. 54-летний Ян Цзаньюнь протаранил толпу на красном внедорожнике. Сообщается, что мужчина до того был не раз судим. Местные СМИ пишут, что мужчина неизлечимо болен раком.

Водитель задержан. По видеокадрам видно, что в момент задержания люди готовы были его растерзать.