В одной из школ Омска пятиклассник ранил девочку из игрушечного пистолета

В Омске пятиклассник на перемене ранил свою подругу из игрушечного пистолета. Следователи намерены в ближайшем времени проверить информацию о происшествии, которое случилось в одной из школ города.

Согласно последним данным, ученик пятого класса выстрелил своей однокласснице в ухо, вследствие чего девочка получила телесные повреждения. Пистолет направлен на экспертизу для исследования, специалисты установят, было ли игрушечное оружие заряжено в момент выстрела, передает РИА "Новости".

Есть информация также о том, что учителя не сообщили родителям пострадавшей об инциденте, а также не вызвали ребенку врача. Действиям педагогов будет дана оценка.