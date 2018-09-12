На химзаводе в Дзержинске произошел пожар

В Дзержинске Нижегородской области на предприятии «Карбохим» вспыхнул пожар. Как выяснилось, причиной происшествия послужил взрыв химикатов в емкости с растворителем на территории завода.

На общей площади 1000 кв.м. пожар был локализован. В результате инцидента погиб один человек, еще одному потребовалась медицинская помощь. К тушению пожара было задействовано 14 единиц техники, а также привлечены 50 человек.

Сегодня в турецкой провинции Анталья произошло землетрясение магнитудой 5,2. Очаг стихии залегал на глубине 40,19 км. Информация о пострадавших пока уточняется.