На западе Крыма турист выжил после падения на камни с 15-метровой высоты

На западе Крыма турист выжил после того, как сорвался с пятнадцатиметрового склона на камни. Соответствующую информацию утром в среду, 12 сентября, предоставили в крымском управлении МЧС России.

Происшествие случилось в Черноморском районе. Известно, что 37-летний житель Орла, который приехал на отдых в Крым, оступился и упал с довольно крутого скального склона. Спасатели, прибывшие на место, решили экстренно транспортировать пострадавшего на моторной лодке.

Как уточняет РИА "Новости", впоследствии мужчину передали сотрудникам "скорой помощи", которые отвезли его в центральную районную больницу. Данных о его состоянии пока нет.