Президент Молдавии госпитализирован после ДТП

Игоря Дондона и двух членов его семьи доставили в больницу после того, как его кортеж столкнулся с грузовиком на одной из трасс Молдавии. Отмечается, что инцидент произошёл на трассе Страшены — Калараш.

"Президент Игорь Додон чувствует себя хорошо, врачебное вмешательство не потребовалось", - сообщил советник главы государства Максим Лебединский в своем фейсбуке.

Автомобили столкнулись с грузовиком птицеводческой фабрики. Одна из машин кортежа перевернулась. В ДТП серьезно пострадала мать Додона, сообщает "Bloknot-Moldova".