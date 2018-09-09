Президент Молдавии госпитализирован после ДТП
9 сентября 2018, 16:00 [ «Аргументы Недели» ]
Игоря Дондона и двух членов его семьи доставили в больницу после того, как его кортеж столкнулся с грузовиком на одной из трасс Молдавии. Отмечается, что инцидент произошёл на трассе Страшены — Калараш.
"Президент Игорь Додон чувствует себя хорошо, врачебное вмешательство не потребовалось", - сообщил советник главы государства Максим Лебединский в своем фейсбуке.
Автомобили столкнулись с грузовиком птицеводческой фабрики. Одна из машин кортежа перевернулась. В ДТП серьезно пострадала мать Додона, сообщает "Bloknot-Moldova".
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