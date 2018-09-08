Сорвавшийся с якоря плавкран повредил Крымский мост

Сегодня в акватории Керченского пролива шторм сорвал с якоря плавучий кран. В результате плавкран погнул несколько метров барьерного ограждения и повредил одну мачту освещения Крымского моста.

«Стрелой плавкрана повреждена одна мачта освещения, погнуты несколько метров ограждения барьерного моста. На месте происшествия уже находятся специалисты эксплуатационной службы. Они проводят диагностику конструктивов мостового сооружения. Каких-либо других видимых повреждений на данный момент не зафиксировано», - сообщили в информационном центре Крымского моста.

В инфоцентре также уточнили, что буксиру удалось зацепить сорвавшийся с якоря плавкран и оттащить его на безопасное расстояние от моста. К ремонтным работам планируется приступить после того, как стихнет шторм в Керченском проливе.

Автомобильное движение по Крымскому мосту сейчас осуществляется в штатном режиме. Движение ограничено по левой полосе участка трассы А-290 между островом Тузла и фарватером в сторону Керчи до устранения вызванных инцидентом повреждений. По прогнозам синоптиков, шторм будет бушевать в проливе до конца дня, сообщают «РИА Новости-Крым».