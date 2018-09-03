В Иркутской области нашли разрушенным пропавший Ми-8

Вертолет Ми-8 авиакомпании Ангара, пропавший накануне в Иркутской области, нашли разрушенным. Об этом утром в понедельник сообщил представитель Сибирского авиационного поисково-спасательного центра.

Ранее Сибирский региональный центр МЧС России предоставил информацию о том, что вертолет обнаружен, однако данных о его состоянии не было.

Теперь источник утверждает, что разрушенный Ми-8 с воздуха удалось заметить борту авиакомпании "Ангара". В настоящий момент к месту крушения направляются спасатели МЧС. Отмечается, что место падения находится по ходу обозначенного ранее маршрута следования летательного аппарата, передает РИА "Новости".