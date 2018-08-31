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В Уфе на пятилетнюю девочку обрушился потолок
31 августа 2018, 11:23 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня в Ленинском районе Уфы в одном из домов по улице Котовского на 5-летнюю девочку обрушился потолок одноэтажного дома. На месте происшествия в настоящий момент работают специалисты.
В 5:55 утра в Информационно-диспетчерский центр Управления гражданской защиты города Уфы поступила информация о том, что в частном одноэтажном доме обрушились элементы потолочного перекрытия.
Балки обвалившихся перекрытий рухнули на пятилетнюю девочку. Когда родители достали малышку из-под завала, она еще была жива. Ребенка увезли на "Скорой".
Девочку доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу с различными травмами. Однако, несмотря на все усилия медиков, ребенок скончался.
Сейчас устанавливаются причины инцидента, ведется работа с собственниками дома. Специалисты выясняют, почему элементы перекрытий не были закреплены должным образом.
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