В Уфе на пятилетнюю девочку обрушился потолок‍

Сегодня в Ленинском районе Уфы в одном из домов по улице Котовского на 5-летнюю девочку обрушился потолок одноэтажного дома. На месте происшествия в настоящий момент работают специалисты.

В 5:55 утра в Информационно-диспетчерский центр Управления гражданской защиты города Уфы поступила информация о том, что в частном одноэтажном доме обрушились элементы потолочного перекрытия.

Балки обвалившихся перекрытий рухнули на пятилетнюю девочку. Когда родители достали малышку из-под завала, она еще была жива. Ребенка увезли на "Скорой".

Девочку доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу с различными травмами. Однако, несмотря на все усилия медиков, ребенок скончался.

Сейчас устанавливаются причины инцидента, ведется работа с собственниками дома. Специалисты выясняют, почему элементы перекрытий не были закреплены должным образом.