В Смоленской области на штрафстоянке сгорело около двух десятков авто

В ночь на четверг, 30 августа, в деревне Мишенино Сафоновского района на штрафстоянке внезапно вспыхнул пожар. Об этом сегодня сообщило ГУ МЧС России по Смоленской области.

Сообщается, что большая часть сгоревших машин пребывала на штрафстоянке давно - автомобили долгое время не эксплуатировались. Сообщение о возгорании поступило около четырех часов утра.

В результате происшествия 17 автомобилей выгорели до основания еще до приезда пожарных. У трех транспортных средств серьезно повреждено лакокрасочное покрытие.

В настоящее время специалисты определяют нанесенный ущерб, а также выясняют причину возгорания. Также устанавливаются личности нарушителей ПДД - владельцев пострадавших автомобилей.