В Смоленской области на штрафстоянке сгорело около двух десятков авто
30 августа 2018, 15:51 [ «Аргументы Недели» ]
В ночь на четверг, 30 августа, в деревне Мишенино Сафоновского района на штрафстоянке внезапно вспыхнул пожар. Об этом сегодня сообщило ГУ МЧС России по Смоленской области.
Сообщается, что большая часть сгоревших машин пребывала на штрафстоянке давно - автомобили долгое время не эксплуатировались. Сообщение о возгорании поступило около четырех часов утра.
В результате происшествия 17 автомобилей выгорели до основания еще до приезда пожарных. У трех транспортных средств серьезно повреждено лакокрасочное покрытие.
В настоящее время специалисты определяют нанесенный ущерб, а также выясняют причину возгорания. Также устанавливаются личности нарушителей ПДД - владельцев пострадавших автомобилей.
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