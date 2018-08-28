В здании Московского монетного двора произошел пожар
28 августа 2018, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]
Небольшой пожар возник в здании Московского монетного двора. В настоящий момент спасатели уже ликвидировали возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.
Сотрудники МЧС потушили пожар в одном из административных зданий Монетного двора, расположенном на юге Москвы по адресу улица Даниловский Вал, дом 1, строение 1.
Причиной пожара называется возгорание мебели на площади в два квадратных метра, передает Свободная Пресса. По официальным данным, в результате произошедшего никто не пострадал.
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