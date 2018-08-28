В здании Московского монетного двора произошел пожар‍

Небольшой пожар возник в здании Московского монетного двора. В настоящий момент спасатели уже ликвидировали возгорание. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Сотрудники МЧС потушили пожар в одном из административных зданий Монетного двора, расположенном на юге Москвы по адресу улица Даниловский Вал, дом 1, строение 1.

Причиной пожара называется возгорание мебели на площади в два квадратных метра, передает Свободная Пресса. По официальным данным, в результате произошедшего никто не пострадал.