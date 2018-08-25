Пропавший в Липецке мальчик найден живым

История с мальчиком в Липецке, который вчера вышел из дома и пропал, завершилась благополучно. Десятилетний Дима Масимов найден живым, сообщило официальное сообщество поискового отряда.

Накануне в Липецке десятилетний Дима Масимов вышел из дома и не вернулся. Уже сегодня начались поиски пропавшего мальчика. И сегодня же завершились: ребенок найден живым, его жизни ничто не угрожает. Об этом сообщили в официальном сообществе поискового отряда «Лиза Алерт», передает «Мост.тв».

Ранее успехом завершились поиски 15-летней девушки, заблудившейся в ямальской тундре. Она смогла выжить, питаясь ягодами. Обнаружив девушку, спасатели доставили ее в больницу.