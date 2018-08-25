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На Эльбрусе обнаружили тело альпинистки, погибшей 31 год назад
25 августа 2018, 16:31 [ «Аргументы Недели» ]
Спасатели Карачаево-Черкессии спустили с Эльбруса тело альпинистки, обнаруженной туристами на высоте около 4000 метров. Предположительно, женщина погибла 31 год назад при восхождении.
«Группа туристов на Эльбрусе нашла тело женщины на высоте около 4000 метров. Туристы сообщили об этом спасателям. По предварительным данным, альпинистка погибла 31 год назад. Тело эвакуировано», - сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Карачаево-Черкессии.
В МВД республики сообщили, что при погибшей был обнаружен паспорт на имя Елены Константиновны Базыкиной, 1951 года рождения, уроженки города Новая Ладога Ленинградской области. В паспорте находился также авиабилет на ее имя, датированный 10.04.1987, из Москвы в Минеральные Воды.
В 1987 году в этом горном районе сошла лавина и похоронила под собой группу из семи альпинистов. Тогда спасатели не смогли найти никого из погибших, сообщает ТАСС.
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