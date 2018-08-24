В Москве задержан человек, который прооперировал на дому ребенка
24 августа 2018, 12:40 [ «Аргументы Недели» ]
В Москве сотрудники полиции задержали человека, который сделал четырехлетнему мальчику операцию на дому. После хирургического вмешательства у ребенка начались судороги и произошел анафилактический шок.
В столичном ГУ МВД сообщили, что происшествие случилось в Новой Москве. Родители якобы пригласили своего знакомого для проведения процедуры обрезания.
Сотрудникам правоохранительных органов удалось задержать 54-летнего жителя Московской области. В отношении мужчины возбудили дело по статье "Незаконное осуществление медицинской деятельности или фармацевтической деятельности".
Состояние ребенка в настоящий момент является стабильным, передает РИА "Новости".
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