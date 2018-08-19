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Видео, как гимнастка цирка упала с высоты на выступлении в Казахстане

19 августа 2018, 18:31 [ «Аргументы Недели» ]

Видео, как гимнастка цирка упала с высоты на выступлении в Казахстане
pixabay.com

Во время гастролей омского цирка, который давал представление в казахстанском городе Талдыкоргане, 28-летняя девушка упала с высоты при исполнении циркового трюка на канате.

Видео с ее падением было опубликовано в интернете очевидцами. Девушка серьезных травм не получила и планирует продолжить выступление в воскресенье.

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