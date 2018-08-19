На Сахалине при обрушении крыши бывшего завода завалило рабочих

На Сахалине обрушилась крыша одного из зданий бывшего целлюлозно-бумажного комбината. Один человек погиб, пятеро пострадавших доставлены в местную больницу, сообщили в спасательных службах.

«При обрушении крыши одного из зданий бывшего целлюлозно-бумажного комбината под завалами оказались люди, проводившие работы на объекте. Один из них погиб», - рассказал руководитель ГО и ЧС администрации Поронайского района Владимир Ахметшин.

Еще пятеро пострадавших были извлечены из-под завалов спасателями и доставлены в местную больницу. Однако спасатели досчитались не всех рабочих на объекте: по их данным, в настоящее время под завалами могут находиться еще два человека. Поисково-спасательные работы продолжаются, сообщает РИА Новости.