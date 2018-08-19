На Сахалине при обрушении крыши бывшего завода завалило рабочих
19 августа 2018, 12:19 [ «Аргументы Недели» ]
На Сахалине обрушилась крыша одного из зданий бывшего целлюлозно-бумажного комбината. Один человек погиб, пятеро пострадавших доставлены в местную больницу, сообщили в спасательных службах.
«При обрушении крыши одного из зданий бывшего целлюлозно-бумажного комбината под завалами оказались люди, проводившие работы на объекте. Один из них погиб», - рассказал руководитель ГО и ЧС администрации Поронайского района Владимир Ахметшин.
Еще пятеро пострадавших были извлечены из-под завалов спасателями и доставлены в местную больницу. Однако спасатели досчитались не всех рабочих на объекте: по их данным, в настоящее время под завалами могут находиться еще два человека. Поисково-спасательные работы продолжаются, сообщает РИА Новости.
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