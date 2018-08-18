Во Львове пришлось эвакуировать людей из затопленных ливнем автомобилей
18 августа 2018, 15:16 [ «Аргументы Недели» ]
В управлении госслужбы Украины по ЧС во Львовской области сообщили, что спасатели эвакуировали 130 человек из затопленных из-за ливня маршруток и машин во Львове. Вчера в городе выпало 28% осадков от месячной нормы.
В мэрии был организован штаб по ликвидации последствия непогоды. Около рынка «Привокзальный» спасателям пришлось на руках выносить из стоящих в воде автомобилей 77 человек, среди них 9 детей.
Серьезное положение было и на улице Сахарова, пассажиры маршруток и легковых автомобилей оказались заблокированы. Эвакуированы 53 человека, включая шестерых детей.
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