В Удмуртии пассажирский теплоход столкнулся с причалом

В Удмуртии на реке Кама пассажирский теплоход, на борту которого находилось более двухсот человек, столкнулся с причалом. Происшествие обошлось без пострадавших, сообщили экстренные службы.

Пассажирский теплоход «Капитан Пушкарев», на борту которого было 153 пассажира и 49 членов экипажа, следовал из Ярославля в Пермь. Инцидент произошел в городе Сарапул на реке Кама: совершая маневрирование, теплоход столкнулся с деревянным причалом..

К счастью, обошлось без пострадавших. Представители экстренных служб, прибывшие на место происшествия, выясняют обстоятельства инцидента, сообщает РИА Новости.