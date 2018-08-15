В Сочи полуторагодовалый ребенок выжил после падения с пятого этажа

В Адлерском районе Сочи полуторагодовалый ребенок выжил после падения с пятого этажа. Соответствующую информацию утром в среду, 15 августа, предоставил источник в правоохранительных органах.

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю сообщили, что происшествие случилось накануне днем. Мальчику удалось выжить благодаря тому, что он при падении зацепился за деревья и электропровода. На место инцидента незамедлительно прибыли врачи и сотрудники полиции.

Как сообщает РИА "Новости", в момент случившегося ребенок находился дома со своим папой. Мужчина лег спать, а его сын залез на спинку дивана и случайно выпал на улицу. В настоящий момент угрозы для его жизни нет.