В Тюменской области от удара молнии погиб ребенок

На пастбище в Тюменской области во время грозы в результате удара молнии погиб шестилетний ребенок. Об этом передаёт Следственное управление Следственного комитета по региону.

«В дневное время 14 августа 2018 года на пастбище вблизи д. Щучье Ярковского района обнаружено тело 6-летнего мальчика, погибшего в результате удара молнии во время грозы», — говорится в сообщении. По информации источника, по данному факту проводится процессуальная проверка.

На данный момент назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Проводятся опросы очевидцев, родственников погибшего ребенка, передаёт СУСК.