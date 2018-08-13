Подросток случайно нарушил российскую границу в поисках места для чтения

В поисках подходящего места для чтения своей любимой книги подросток случайно перешел российско-абхазскую границу. Российские пограничники вернули несовершеннолетнего нарушителя обратно.

Подросток пересекал вброд пограничную реку Псоу, разделяющую Россию и Абхазию, когда его заметили российские пограничники, несущие службу на этом участке государственной границы. На российской территории нарушитель границы был задержан.

«14-летний нарушитель государственной границы объяснил свой поступок желанием почитать в тишине на природе свою любимую книгу. Он не ожидал, что нарушит законодательство в поисках подходящего места для чтения. В рюкзаке среди личных вещей была обнаружена книга», - сообщили в Пограничном управлении ФСБ по Краснодарскому краю.

Российские пограничники передали несовершеннолетнего нарушителя властям Абхазии, сообщает РИА Новости.