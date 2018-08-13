Петарда взорвалась в руках у жителя Москвы, мужчина госпитализирован

Житель Москвы серьезно пострадал из-за петарды, которая взорвалась прямо у него в руках. Согласно последней информации, происшествие случилось минувшим вечером, 12 августа, на севере столицы.

Источник в правоохранительных органах города отметил, что инцидент был зафиксирован у дома номер 79 на улице Дубнинская. Как уточняет Агентство городских новостей "Москва", 55-летний москвич нашел на земле петарду и поднял ее. Почти сразу произошел взрыв.

Пострадавшего экстренно доставили в больницу, где ему диагностировали взрывную травму, открытый перелом первой пястной кости левой кисти, а также ссадины.