Вертолет пролетел под мостом в Петербурге, авиахулиган задержан

В прошедшие выходные петербуржец, не получив разрешения, пролетел на своем вертолете под опорой ЗСД. Авиахулиган не реагировал на предупреждения диспетчеров, он был задержан только на вертолетной площадке в Гостилицах.

Пилот пролетел несколько десятков километров. Очевидцы делятся в Сети фото и видео. Росавиация проводит проверку.

Опасность таких пролетов в том, что вертолет мог от вера удариться об опору, или, в момент пролета с моста на лопасти винта могло что-то рухнуть.