В Крыму локализован крупный природный пожар

Крупный природный пожар в горах около Ялты локализован. Пожарные продолжают тушение. Привлечены силы пожарной авиации, сообщила пресс-служба республиканского главка МЧС РФ.

Возгорание в урочище Уч-Кош в горах между Ялтинским и Крымским заповедниками началось в субботу. К настоящему моменту пожар удалось локализовать на площади 26 га. В его тушении участвуют 489 человек и 68 единиц техники. Привлечены силы пожарной авиации – три вертолета Ми-8, самолет Ил-76 и самолет-амфибия Бе-200. Авиация уже сбросила 467 тонн воды на огонь.

Урочище Уч-Кош, где произошло возгорание, находится недалеко от центра Ялты. В районе ЧП ограничено движение автотранспорта, сообщает ТАСС.