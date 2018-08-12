Под Волгоградом обезвредили авиабомбу, найденную на дне Волги

Под Волгоградом на дне Волги в районе хутора Бобры была обнаружена неразорвавшаяся авиабомба времен Великой Отечественной войны. Специалистам удалось обезвредить страшную находку.

Купаясь в Волге, жители хутора Бобры обнаружили на дне реки неразорвавшуюся фугасную авиационную бомбу, предположительно ФАБ-250. Это происшествие случилось в конце июля. Сегодня стало известно, что опасную находку обезвредили специалисты московского Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер».

Тем временем от местного дайвера-любителя поступило сообщение о еще одном обнаруженном на дне Волги боеприпасе. В настоящее время водолазы обследуют дно реки, чтобы найти и обезвредить его, сообщает «Высота 102».