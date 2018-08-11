В летнем лагере госпитализированы дети с подозрением на отравление
11 августа 2018, 21:18 [ «Аргументы Недели» ]
Из оздоровительного лагеря «Юбилейный», который находится в Омской области, были госпитализированы десять детей с подозрением на кишечную инфекцию. Об этом сообщил сегодня минздрав региона.
По информации источника, в период 10-11 августа десять детей госпитализировали в инфекционный стационар. «В лагере незамедлительно начаты и в настоящее время проводятся все необходимые мероприятия врачами педиатрами, терапевтами учреждений здравоохранения, специалистами Роспотребнадзора», - сообщает ведомство.
Как сообщает облминзрав, возбудитель вирусной кишечной инфекции у пострадавших не обнаружен. На данный момент, дети чувствуют себя хорошо. По предварительным данным, было принято решение о закрытии сезона в лагере, передают РИА Новости.
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