В летнем лагере госпитализированы дети с подозрением на отравление

Из оздоровительного лагеря «Юбилейный», который находится в Омской области, были госпитализированы десять детей с подозрением на кишечную инфекцию. Об этом сообщил сегодня минздрав региона.

По информации источника, в период 10-11 августа десять детей госпитализировали в инфекционный стационар. «В лагере незамедлительно начаты и в настоящее время проводятся все необходимые мероприятия врачами педиатрами, терапевтами учреждений здравоохранения, специалистами Роспотребнадзора», - сообщает ведомство.

Как сообщает облминзрав, возбудитель вирусной кишечной инфекции у пострадавших не обнаружен. На данный момент, дети чувствуют себя хорошо. По предварительным данным, было принято решение о закрытии сезона в лагере, передают РИА Новости.