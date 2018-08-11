В результате наводнений количество погибших в Индии выросло до 37 человек
11 августа 2018, 19:07 [ «Аргументы Недели» ]
В индийском штате Керала в результате наводнений увеличилось число погибших до 37.
Как сообщает телеканал NDTV, были открыты более 500 лагерей для оказания экстренной помощи пострадавшим и более 15 тысяч человек были эвакуированы из районов, которые пострадали от наводнений. Спасательную операцию проводят военно-морские и военно-воздушные силы, береговая охрана и состав национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF).
По информации источника, в Керале сход оползней стал следствием обильных дождей, который обрушился на штат 8 августа и продолжается по сей день. Ряд населённых районов оказались полностью затопленными.
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