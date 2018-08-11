В результате наводнений количество погибших в Индии выросло до 37 человек

В индийском штате Керала в результате наводнений увеличилось число погибших до 37.

Как сообщает телеканал NDTV, были открыты более 500 лагерей для оказания экстренной помощи пострадавшим и более 15 тысяч человек были эвакуированы из районов, которые пострадали от наводнений. Спасательную операцию проводят военно-морские и военно-воздушные силы, береговая охрана и состав национальных сил реагирования на стихийные бедствия (NDRF).

По информации источника, в Керале сход оползней стал следствием обильных дождей, который обрушился на штат 8 августа и продолжается по сей день. Ряд населённых районов оказались полностью затопленными.