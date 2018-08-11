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В Московской области погиб опытный парашютист
11 августа 2018, 16:06 [ «Аргументы Недели» ]
В Московской области в четверг в ходе выполнения сложной фигуры пилотажа погиб опытный парашютист. Согласно последней информации, на территории аэродрома Большое Грызлово мужчина врезался в здание.
Как сообщили днем в субботу, 11 августа, в пресс-службе Московского межрегионального СУ на транспорте СКР, парашютист быстро снижался на высоких горизонтальных скоростях, однако допустил серьезную ошибку.
Эксперты отмечают, что окончание опасного маневра было выполнено мужчиной на недопустимой высоте. Впоследствии спортсмен решил исправить свою оплошность и попробовал резко развернуться. Из-за этого он врезался в стену и скончался до прибытия медиков.
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