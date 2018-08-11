На военном заводе рядом с Солсбери прогремел взрыв

Недалеко от британского города Солсбери прогремел взрыв на заводе военного оборудования. В результате происшествия один человек погиб, еще один находится на грани жизни и смерти.

На предприятии производят оборудование для самолетов и кораблей ВС Великобритании, включая радарные системы. Взрыв произошел сегодня ночью. После взрыва произошел пожар, огонь довольно быстро потушили 6 пожарных расчетов.

Полиция расследует обстоятельства произошедшего.