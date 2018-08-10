На Эльбрусе спасатели достали из трещины альпиниста из Москвы

Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили заблудившихся на высоте 4200 метров московских альпинистов. Один из них угодил в ледовую трещину. МЧС начало поиски заблудившихся на Эльбрусе москвичей

«По уточненным данным, один из участников группы попал в ледовую трещину. Спасатели уже извлекли его из трещины и спускают вниз. Пострадавший жалуется на боли в спине. Остальные участники группы не пострадали», - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Ранее стало известно, что на горе Эльбрус на высоте 4200 метров в связи с погодными условиями заблудилась зарегистрированная группа из 12 московских альпинистов. Спасатели получили информацию о происшествии в 18.45 и выдвинулись на место происшествия, сообщает РИА Новости.