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На Эльбрусе спасатели достали из трещины альпиниста из Москвы
10 августа 2018, 21:37 [ «Аргументы Недели» ]
Спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России обнаружили заблудившихся на высоте 4200 метров московских альпинистов. Один из них угодил в ледовую трещину.
«По уточненным данным, один из участников группы попал в ледовую трещину. Спасатели уже извлекли его из трещины и спускают вниз. Пострадавший жалуется на боли в спине. Остальные участники группы не пострадали», - сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.
Ранее стало известно, что на горе Эльбрус на высоте 4200 метров в связи с погодными условиями заблудилась зарегистрированная группа из 12 московских альпинистов. Спасатели получили информацию о происшествии в 18.45 и выдвинулись на место происшествия, сообщает РИА Новости.
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