Российского туриста унесло в море во время шторма в Грузии

Туриста из России унесло в море во время шторма в грузинском городе Поти, расположенном у побережья Малтакви. Согласно последней информации, в настоящий момент спасатели тщательно ищут человека в воде.

Девушка, которую удалось вовремя вывести на берег, рассказала, что молодой человек не смог справиться с течением во время шторма, вследствие чего его вынесло в море.

Как сообщает Sputnik Грузия, ссылаясь на данные Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, в настоящий момент купание на этом побережье запрещено. Дело в том, что высота волн может достигать 3 метров. Спасатели ежедневно призывают отдыхающих соблюдать все правила безопасности.