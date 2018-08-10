Российского туриста унесло в море во время шторма в Грузии
10 августа 2018, 14:25 [ «Аргументы Недели» ]
Туриста из России унесло в море во время шторма в грузинском городе Поти, расположенном у побережья Малтакви. Согласно последней информации, в настоящий момент спасатели тщательно ищут человека в воде.
Девушка, которую удалось вовремя вывести на берег, рассказала, что молодой человек не смог справиться с течением во время шторма, вследствие чего его вынесло в море.
Как сообщает Sputnik Грузия, ссылаясь на данные Службы по управлению чрезвычайными ситуациями, в настоящий момент купание на этом побережье запрещено. Дело в том, что высота волн может достигать 3 метров. Спасатели ежедневно призывают отдыхающих соблюдать все правила безопасности.
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