В Московской области автобус наехал на трёх пешеходов
9 августа 2018, 21:49 [ «Аргументы Недели» ]
В районе Шараповского проезда города Мытищи Московской области случилось происшествие. Автобус наехал на трёх пешеходов, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом передаёт пресс-служба подмосковного главка МВД.
«Автобус наехал на троих пешеходов в районе Шараповского проезда, двое госпитализированы в тяжелом состоянии», — сообщает источник. Были ли в момент ДТП пассажиры в автобусе, на данный момент пока неизвестно. Как сообщают РИА Новости, на месте работают сотрудники ГИБДД.
Напомним, что в ХМАО произошло столкновение автобуса с грузовиком. В результате ДТП один человек погиб, остальные получили телесные повреждения.
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