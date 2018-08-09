В Московской области автобус наехал на трёх пешеходов

В районе Шараповского проезда города Мытищи Московской области случилось происшествие. Автобус наехал на трёх пешеходов, двое из них госпитализированы в тяжелом состоянии. Об этом передаёт пресс-служба подмосковного главка МВД.

«Автобус наехал на троих пешеходов в районе Шараповского проезда, двое госпитализированы в тяжелом состоянии», — сообщает источник. Были ли в момент ДТП пассажиры в автобусе, на данный момент пока неизвестно. Как сообщают РИА Новости, на месте работают сотрудники ГИБДД.

Напомним, что в ХМАО произошло столкновение автобуса с грузовиком. В результате ДТП один человек погиб, остальные получили телесные повреждения.