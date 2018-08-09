На юге Франции 18 человек пропали без вести во время сплава на каноэ

Группа туристов из 18 человек пропала во Франции во время сплава на каноэ по реке на юго-востоке государства. Люди сплавлялись по реке Ардеш.

Гражданство пропавших не уточняется. В спасательной операции задействованы личный состав жандармерии, а также три вертолета.

Проливные дожди в ночь на четверг привели к затоплению в регионе, передает РИА Новости. Из-за поднявшегося уровня воды поиски сильно осложнены.

Река Ардеш берет свое начало недалеко от истоков Луары и впадает в Рону. Самый низкий уровень воды в реке обычно фиксируется в летний период, с июля по сентябрь включительно.