На юге Франции 18 человек пропали без вести во время сплава на каноэ
9 августа 2018, 21:37 [ «Аргументы Недели» ]
Группа туристов из 18 человек пропала во Франции во время сплава на каноэ по реке на юго-востоке государства. Люди сплавлялись по реке Ардеш.
Гражданство пропавших не уточняется. В спасательной операции задействованы личный состав жандармерии, а также три вертолета.
Проливные дожди в ночь на четверг привели к затоплению в регионе, передает РИА Новости. Из-за поднявшегося уровня воды поиски сильно осложнены.
Река Ардеш берет свое начало недалеко от истоков Луары и впадает в Рону. Самый низкий уровень воды в реке обычно фиксируется в летний период, с июля по сентябрь включительно.
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