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В ЦАР найден телефон и ноутбук одного из убитых российских журналистов

9 августа 2018, 17:50 [ «Аргументы Недели» ]

В ЦАР найден телефон и ноутбук одного из убитых российских журналистов
pixabay.com

Мария Захарова рассказала, что власти ЦАР обнаружили ноутбук и телефон одного из убитых в стране российских журналистов. Готовится запрос к местному оператору ЦАР с просьбой предоставить информацию о звонках и СМС.

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Михаил Делягин о роли "общаков" в работе ЦБ

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