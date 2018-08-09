В ЦАР найден телефон и ноутбук одного из убитых российских журналистов
9 августа 2018, 17:50 [ «Аргументы Недели» ]
Мария Захарова рассказала, что власти ЦАР обнаружили ноутбук и телефон одного из убитых в стране российских журналистов. Готовится запрос к местному оператору ЦАР с просьбой предоставить информацию о звонках и СМС.
Как сообщила представитель МИД, 7 августа сотрудники посольства РФ в ЦАР встречались с руководством национальной жандармерии. Российским дипломатам рассказали, что выяснилось в результате расследования, им дали возможность побеседовать с перевозившим журналистов водителем, очевидцем произошедшего. Он повторил ранее озвученную им версию о нападении неизвестных вооруженных грабителей на дороге в Декоа.
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