В ЦАР найден телефон и ноутбук одного из убитых российских журналистов

Мария Захарова рассказала, что власти ЦАР обнаружили ноутбук и телефон одного из убитых в стране российских журналистов. Готовится запрос к местному оператору ЦАР с просьбой предоставить информацию о звонках и СМС. В Москве простились с убитыми журналистами Расторгуевым, Радченко и Джемалем

Как сообщила представитель МИД, 7 августа сотрудники посольства РФ в ЦАР встречались с руководством национальной жандармерии. Российским дипломатам рассказали, что выяснилось в результате расследования, им дали возможность побеседовать с перевозившим журналистов водителем, очевидцем произошедшего. Он повторил ранее озвученную им версию о нападении неизвестных вооруженных грабителей на дороге в Декоа.