В Греции совершены нападения на российских туристов и журналистов

Вчера вечером группа из 10 человек напала на пятерых россиян в Салониках, инцидент произошел за день до матча Лиги чемпионов между московским "Спартаком" и греческим ПАОКом.

При этом сами пострадавшие граждане России утверждают, что являются простыми туристами, и никакого отношения к футбольному "Спартаку" не имеют. Но полицейские считают, что нападение напрямую связано с матчем. Один из россиян получил серьезные травмы.

А сегодня фанаты греческого клуба напали на российских журналистов у входа в ложу прессы. Они нанесли несколько ударов одному из представителей СМИ, сообщает "Чемпионат".

Напомним, "Спартак" ближайшие две выездные игры обязан провести без своих болельщиков - это связано с поведением фанатов.