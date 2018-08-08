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В Греции совершены нападения на российских туристов и журналистов
8 августа 2018, 20:15 [ «Аргументы Недели» ]
Вчера вечером группа из 10 человек напала на пятерых россиян в Салониках, инцидент произошел за день до матча Лиги чемпионов между московским "Спартаком" и греческим ПАОКом.
При этом сами пострадавшие граждане России утверждают, что являются простыми туристами, и никакого отношения к футбольному "Спартаку" не имеют. Но полицейские считают, что нападение напрямую связано с матчем. Один из россиян получил серьезные травмы.
А сегодня фанаты греческого клуба напали на российских журналистов у входа в ложу прессы. Они нанесли несколько ударов одному из представителей СМИ, сообщает "Чемпионат".
Напомним, "Спартак" ближайшие две выездные игры обязан провести без своих болельщиков - это связано с поведением фанатов.
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