КамАЗ опрокинулся на западе Москвы
7 августа 2018, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]
Утром во вторник, 7 августа, стало известно, что в западной части Москвы опрокинулся КамАЗ. Согласно последней информации очевидцев, происшествие случилось из-за наезда большегруза на ограждение.
Как отметили сотрудники столичного управления ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано у дома номер 43 на улице Рябиновая, передает m24.ru. Есть данные о том, что водитель КамАЗа не смог справиться с управлением, вследствие чего и допустил столкновение с оградой.
Как уточняет Агентство городских новостей "Москва", шофер в ходе аварии не пострадал. Движение на участке, где случилось ДТП, не затруднено.
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