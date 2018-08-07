КамАЗ опрокинулся на западе Москвы

Утром во вторник, 7 августа, стало известно, что в западной части Москвы опрокинулся КамАЗ. Согласно последней информации очевидцев, происшествие случилось из-за наезда большегруза на ограждение.

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Как отметили сотрудники столичного управления ГИБДД, дорожно-транспортное происшествие было зафиксировано у дома номер 43 на улице Рябиновая, передает m24.ru. Есть данные о том, что водитель КамАЗа не смог справиться с управлением, вследствие чего и допустил столкновение с оградой.

Как уточняет Агентство городских новостей "Москва", шофер в ходе аварии не пострадал. Движение на участке, где случилось ДТП, не затруднено.