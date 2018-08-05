В Москве произошел пожар в подвале детского сада
5 августа 2018, 15:42 [ «Аргументы Недели» ]
Сегодня на юго-западе Москвы произошел пожар в подвале детского сада. Об этом сообщил источник в экстренных службах города агентству городских новостей «Москва».
«По адресу Ломоносовский проспект, д. 14 произошло возгорание в подвале детского сада, что горит и площадь выясняются», - передал собеседник агенства.
При этом в пресс-службе Главного управления МЧС России по Москве подтвердили факт возгорания. На данный момент подробности пожара пока уточняются.
Напомним, что 5 августа в подмосковных Котельниках загорелся Мотосалон. На место выехали пожарные в составе 64 человек, которые присвоили возгоранию повышенный ранг.
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