В МЧС высказались о сообщениях в соцсетях насчет падения метеорита в Югре

Утром в воскресенье, 5 августа, в МЧС прокомментировали информацию о падении метеорита в Югре, которая ранее появилась в соцсетях. Местные жители заметили в небе странный объект и написали об этом.

Сотрудники ведомства отметили, что люди увидели, как по небу передвигается светящаяся точка, однако никто не знает, что именно пролетело над городами.

Как сообщает РИА "Новости", ссылаясь на информацию Единой дежурно-диспетчерской службы Нефтеюганска, ни один человек к настоящему моменту не обратился на линию с заявлением о неизвестном объекте.

В это же время в социальных сетях разгорелись жаркие дискуссии о странном явлении. Многие решили, что видели метеорит, а другие сочли, что это были части космической ракеты.