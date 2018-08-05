В Сочи возобновили поиски унесенной рекой девочки

В Южном региональном спасательном отряде МЧС России сообщили, что поиски унесенной рекой девочки утром в воскресенье были возобновлены. Четырехлетний ребенок попал в сильное течение в пятницу.

В настоящий момент в поисковой операции участвуют 24 человека, а также два катера. К настоящему моменту поиски успехом не увенчались, передает РИА "Новости".

Ранее стало известно, что в реку Пластунка упали мужчина, женщина, подросток и маленькая девочка. Взрослых удалось спасти, а несовершеннолетние были унесены сильнейшим течением. Накануне в русле реки Сочи спасатели обнаружили тело утонувшего подростка.